5 تنبؤات مثيرة للاهتمام.. مفاجآت التكنولوجيا في 2023

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كشف المحللون في شركة “ديلويت - Deloitte” العالمية عن تنبؤاتهl لما يعتقدون أنه سيكون أهم الاتجاهات التقنية خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التعلم الآلي والحوسبة وغيرها من الأدوات التكنولوجية.

من جانبها، استعرضت صحيفة «فوربس» بعض الأفكار التي ستكون مؤثرة للغاية خلال العام الجاري، وكيف يصل ذلك التأثير إلى حياتنا، سواء في عام 2023، أو السنوات المقبلة.

1. ميتافيرس

وتوقعًا لتأثير ميتافيرس الذي كثر الحديث عنه على حياتنا، يقترح تقرير الشركة أن تكون القيمة الحقيقية للميتافيرس هي نماذج الأعمال الجديدة التي تجعلها ممكنة، وسيحدث كجزء من التقدم الطبيعي المستمر نحو طرق أبسط للتفاعل مع الآلات.

وكانت رحلة ميتافيرس بدأت ببطاقات مثقبة - تتطلب حرفياً فهم الرياضيات المتقدمة والأعمال الأساسية لعلوم الكمبيوتر من أجل العمل، حيث أتاحت التطورات المتكررة مثل الواجهات التي تعتمد على رموز سطح المكتب وشاشات اللمس المحمولة مزيدًا من التفاعلات البديهية، مما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم - في فجر عصر من العوالم والتجارب الافتراضية الغامرة.

2. تطور الإنترنت

ووفقاً للتقرير فإن العالم مستعد لفصل جديد من شبكة الإنترنت العالمية حيث سينقسم أولئك الذين يشاركون تقريبًا إلى واحدة من ثلاث مجموعات، هؤلاء هم "المروجون" الذين يريدون حقًا موقعًا إلكترونيًا كبطاقة عمل كبيرة حديثة العهد تقول فقط “اتصل بنا”، ثم هناك "plussers"، الذين يستخدمون التكنولوجيا لإضافة طرق جديدة لعملائهم للتفاعل معهم - تستخدم Betchel مثال شركة المواد الغذائية التي تضيف قوائم على الإنترنت وتطلب إلى موقع الويب الخاص بهم.

وأخيرًا، هناك الرواد الحقيقيون الذين ستستخدم التكنولوجيا الجديدة لاختراق نماذج ومنتجات أعمال جديدة تمامًا - ما يعادل "فائق التباين" الذي نما إلى عمالقة الويب في عصر الإنترنت.

3. الذكاء الاصطناعي

تشير ديلويت إلى أن الاتجاه الرئيسي حول الذكاء الاصطناعي في عام 2023 سوف ينطوي على الثقة، وسيشهد ذلك قيام المؤسسات بمعالجة الأسئلة الرئيسية حيث تنتقل الآلات من مهام "تحليل الأرقام" مثل تشغيل جداول البيانات إلى مجال جديد من مهام اتخاذ القرار الإدراكي.

4. فجوة المهارات

تقترح Deloitte أن الشركات والمؤسسات ستبدأ في رؤية نجاحاتها أو إخفاقاتها محددة من خلال مدى انفتاحها الكامل على الثقة بالآلات والخوارزميات الذكية ذاتية التدريس.

كما يذكر التقرير: "نظرًا لأن الخوارزميات تتحمل بشكل متزايد المهام الاحتمالية مثل اكتشاف الأشياء والتعرف على الكلام وإنشاء الصور والنصوص، فقد يعتمد التأثير الحقيقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مدى فهم زملائهم البشريين واتفاقهم مع ما يفعلونه".

ومن المرجح أن يعتمد الوصول إلى المستوى الضروري من الثقة على المدى الذي يمكن أن يصبح فيه الذكاء الاصطناعي نفسه شفافًا وقابل للتفسير، ليس من المثير للجدل أن نقول إن التكنولوجيا اليوم بها مشكلة "الصندوق الأسود" - غالبًا ما لا نفهم ببساطة كيف تعمل وكيف تصل إلى الإجابات التي تقدمها لنا، من المحتمل أن يكون التغلب على هذا خطوة أساسية على طريق تطوير الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن للجميع التعامل معه كزميل موثوق به.

وهذه مشكلة بحسب التقرير، ستؤثر على الأعمال التجارية في جميع الصناعات، ولكن ليس أكثر من تلك التي تعتمد على مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) المرغوبة للغاية. لمواجهة هذا، ويشير تقرير إلى أن الشركات الناجحة سوف تتطلع إلى المرونة.

هذا يعني بدلاً من بذل كل الجهود للتنافس على الإمداد الخارجي الصغير والمكلف من المواهب التقنية، والتركيز بدلاً من ذلك على تنمية وتطوير المواهب التي لدينا بالفعل داخل الشركة.

ويشير التقرير إلى أن موارد المواهب والابتكار اللازمة لدفع نجاح الأعمال في أسواق اليوم قد لا تكمن في التعيينات الخارجية الساخنة مع عقود من الخبرة الصناعية والدراجات المتقدمة من الكليات المرموقة، "لا تنافس عندما تستطيع أن تبدع" هي نصيحة واردة في التقرير.

تحديث الحاسبات المركزية

أخيرًا في عام 2023 - في أعماق عصر الحوسبة والأجهزة المحمولة - قد نندهش إلى حد ما عندما نجد كلمة "حاسب مركزي" مذكورة في قائمة الاتجاهات التكنولوجية الأكثر حداثة.

ولكن هذا يشير إلى محرك مستمر لربط الأجهزة القديمة - مثل منصات الحاسبات المركزية القديمة - بالتقنيات الناشئة، بدلاً من نسخ الأنظمة الأساسية القديمة واستبدالها، حيث تتطلع الشركات بشكل متزايد إلى ربطها بالتقنيات الناشئة باستخدام موصلات جديدة مبتكرة حتى تتمكن كل مجموعة من الأنظمة من القيام بما تفعله بشكل أفضل".

ومع ذلك، يمكن تطبيق أحدث التقنيات والناشئة مثل السحابة وخدمات الويب وخوارزميات التعلم الآلي ولوحات معلومات البيانات الكبيرة لجعل الأنظمة أكثر ثراءً بالميزات وقابلة للاستخدام وقيمة.

ويتم ذلك بشكل متزايد عبر حلول البرمجيات الوسيطة والخدمات المصغرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.