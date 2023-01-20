الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«دينية الشيوخ» تستكمل مقترح بشأن إنشاء إدارة للأوقاف بمدينة بشبيش.. الإثنين

النائب عمرو السعيد
النائب عمرو السعيد فهمي

تستكمل لجنة الشئون الدينية في مجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها النوعية، الإثنين المقبل، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك لاستكمال مناقشة دراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب، عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء إدارة الأوقاف بمدينة بشبيش، بحضور ممثلى الحكومة. 

ويأتي الاجتماع الثاني للجنة الشئون الدينية في مجلس الشيوخ، من أجل استكمال دراسة ومناقشة آثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي تمس مصالح المواطنين الأساسية، من خلال قياس الأثر التشريعي للمواد المتعلقة بجامعة الأزهر بقانون 103 لسنة 1961، بحضور ممثلي الحكومة. 

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يحدد المجلس خلال جلسات الأحد والإثنين موعد مناقشة 5 طلبات حول تعظيم الإيرادات السياحية، ومواجهة الدروس الخصوصية.

ومن المقرر أن تحدد الجلسة العامة الأحد المقبل موعد بحث طلب مناقشة عامة، الأول مقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.

أما طلب المناقشة الثاني مقدم من النائبة ريهام عفيفي وعشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي بمصر، وخاصة في موسم الشتاء في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدروس الخصوصية الشئون الدينية والأوقاف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المدرسة المصرية

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