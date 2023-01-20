الشرطة البريطانية تحقق فى عدم ارتداء رئيس الوزراء ريشى سوناك حزام الأمان

تحقق الشرطة البريطانية في عدم ارتداء رئيس الوزراء ريشي سوناك حزام الأمان في سيارته الرسمية، أثناء تسجيله مقطع فيديو على حسابه على الإنستجرام، في وقت سابق اليوم.

وأقر رئيس الوزراء "بالخطأ في التقدير" بعد أن ظهر مقطع يظهر سوناك في الجزء الخلفي من سيارة متحركة دون حزام الأمان.

وقالت الشرطة، إنها "كانت على علم بالأمر وتجري استفسارات".

وينص القانون على أنه يجب على مستخدمي السيارات ارتداء حزام الأمان إذا كان أحدهم مثبتًا في مقعدهم، مع استثناءات قليلة فقط.

ويمكن إصدار غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني إذا كان الشخص لا يرتدي حزام الأمان.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت بعد ظهر اليوم: «كان ذلك خطأ وجيزا في التقدير، نزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير».

وأضاف المتحدث أن السيد سوناك "يوافق تمامًا على أن هذا كان خطأ ويعتذر".

وقال المتحدث "يعتقد رئيس الوزراء أنه يجب على الجميع ارتداء حزام الأمان"، و"لقد كان خطأ في الحكم، لقد أزاله لفترة قصيرة من الوقت لتصوير مقطع شاهدته، لكنه يقبل أن ذلك كان خطأ".

وتفاعل العديد من الأشخاص مع الأخبار التي تفيد بأن الشرطة "تنظر في" حادثة حزام الأمان، من خلال وصفها بأنها "مضيعة للوقت" وجادلوا بأن السلطات يجب أن تبحث في أمور أكثر أهمية.

واستخدم ريشي سوناك مقطع الوسائط الاجتماعية للترويج لجولته "Leveling Up". لكن سرعان ما اكتشف المشاهدون أن رئيس الوزراء يبدو أنه لا يرتدي حزام الأمان.

ولا يبدو أن أيًا من الاستثناءات المتعلقة بعدم ارتداء حزام الأمان المدرجة على موقع الحكومة على الويب تنطبق على رحلة سيارة السيد سوناك.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11655465/Police-looking-Rishi-Sunak-not-wearing-seatbelt-filming-video-car.html#v-4342012308062556050

ويسمح القانون لبعض الفئات من عدم ارتداء الحزام داخل السيارة، مثل إذا كانت السيارة مستخدمة للشرطة أو خدمات الإطفاء والإنقاذ، أو يقود سيارة بضائع عند التسليم، أو سائق تاكسي مرخص.

هناك أيضًا إعفاء لأسباب طبية، حيث يشترط على المؤهلين حمل شهادة طبيب معهم أثناء السفر.

وسافر سوناك إلى بلاكبول هذا الصباح قبل زيارة أكرينجتون وموريكامب، على الرغم من أنه من غير الواضح في أي نقطة من رحلته قام بتصوير مقطع وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال زيارته لموركامبي، تحدى سوناك دعوات حزب المحافظين لخفض الضرائب في الميزانية، مشيرًا إلى أن الحمقى فقط يعتقدون أن العبء يمكن أن يسقط بسرعة بعد كوفيد وحرب أوكرانيا.