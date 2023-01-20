الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد استقالة رئيسة وزراء نيوزلندا.. من يخلفها على رأس الحكومة؟

جاسيندا أرديرن
جاسيندا أرديرن

تركت استقالة رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن - والتى كانت تلاقي استحساناً كبيراً من العرب والمسلمين بعد تفاعلها مع الهجوم على مسجدين عام 2019 والذي راح ضحيته 51 شخصاً- حزب العمال يعاني من فجوة كبيرة يسعى الآن إلى سدها.

 

بينما قال نائب في رئاسة الحزب جرانت روبرتسون، إنه لن يقدم اسمه كبديل، وهو قرار يتماشى مع التعليقات التي أدلى بها سابقًا، بحسب صحيفة "هيرالد" النيوزلندية.


ويقول توماس كوجلان، نائب رئيس التحرير في الصحيفة: "لقد ترشح روبرتسون للرئاسة مرتين من قبل. في المرة الأخيرة التي خسر فيها السباق على القيادة، قال إنه لن يبدي استعداده مرة أخرى وكرر ذلك. لقد كان ثابتًا بشأن هذا الموقف".


بالتالي، يوجه الانتباه إلى أعضاء آخرين في الحزب لديهم تطلعات وكفاءة لقيادة حزب العمال إلى الانتخابات المقبلة، من بينهم رئيس الشرطة كريس هيبكنز ووزير النقل مايكل وود كأسماء محتملة ليحلوا محل أرديرن، لكن تولي هذا الدور سيأتي بمخاطر سياسية هائلة.


ويقول كوجلان: "استطلاعات الرأي الخاصة برئاسة حزب العمال لا تبدو سريعة، وهناك بالتأكيد مؤشرات على أن الاقتراع قد يزداد سوءًا مع مرور العام".


والسؤال المطروح إذن هو حول ما إذا كان أي من المرشحين سيرغب في المخاطرة بأن يصبح زعيمًا فقط ليتم التخلص منه إذا استمر وخسر حزب العمال في النهاية الانتخابات العامة.


وأضاف: "إذا أخذهم الزعيم الجديد بأداء لائق في عام 2023، فقد يكون لديهم التفويض للبقاء ومحاولة القيام بعمل أفضل قليلاً في المرة القادمة."


السؤال الآن هو ما إذا كان أي شخص لديه طموحات سياسية طويلة المدى على استعداد للمخاطرة بأن يصبح زعيم حزب العمال في وقت يكون فيه الزخم لصالح الحزب الوطني.
يقول كوجلان: "الاقتراع ليس سيئًا للغاية في الوقت الحالي، مع وجود حوالي خمس نقاط تفصل بين الحزبين".


لكنه أضاف أن "الرياح تدفع سفينة الحزب المعارض للسلطة. علينا أن ننتظر المنافسة بينهما. الحزب الوطني هو الحزب الذي يسير في الاتجاه الصحيح بينما العمال في تراجع، لكن يمكن أن يحدث أي شيء في هذه الانتخابات".


حزب العمال يمكن أن يتردد صدى التغيير في القيادة إلى خارج الحزب، حيث شريكه في الائتلاف، حزب الخضر.


ويقول كوجلان إن التأثير على حزب الخضر سيعتمد على هوية زعيم حزب العمال الجديد.


وأصيب النيوزيلنديون بالذهول بعد إعلان رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن المفاجئة أنها ستتنحى كزعيمة لنيوزيلندا في 7 فبراير.


وخلال مؤتمرها الصحفي الأول لهذا العام ، قالت أرديرن إنها كانت تأمل في العثور على الطاقة والقلب لمواصلة الدور خلال الصيف "لكنني لم أتمكن من القيام بذلك".تركت استقالة رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن - والتى كانت تلاقي استحساناً كبيراً من العرب والمسلمين بعد تفاعلها مع الهجوم على مسجدين عام 2019 والذي راح ضحيته 51 شخصاً- حزب العمال يعاني من فجوة كبيرة يسعى الآن إلى سدها.

نائبها في رئاسة الحزب جرانت روبرتسون قال إنه لن يقدم اسمه كبديل، وهو قرار يتماشى مع التعليقات التي أدلى بها سابقًا، بحسب صحيفة "هيرالد" النيوزلندية.


ويقول توماس كوجلان، نائب رئيس التحرير في الصحيفة: "لقد ترشح روبرتسون للرئاسة مرتين من قبل. في المرة الأخيرة التي خسر فيها السباق على القيادة، قال إنه لن يبدي استعداده مرة أخرى وكرر ذلك. لقد كان ثابتًا بشأن هذا الموقف".


بالتالي، يوجه الانتباه إلى أعضاء آخرين في الحزب لديهم تطلعات وكفاءة لقيادة حزب العمال إلى الانتخابات المقبلة، من بينهم رئيس الشرطة كريس هيبكنز ووزير النقل مايكل وود كأسماء محتملة ليحلوا محل أرديرن، لكن تولي هذا الدور سيأتي بمخاطر سياسية هائلة.


ويقول كوجلان: "استطلاعات الرأي الخاصة برئاسة حزب العمال لا تبدو سريعة، وهناك بالتأكيد مؤشرات على أن الاقتراع قد يزداد سوءًا مع مرور العام".


والسؤال المطروح إذن هو حول ما إذا كان أي من المرشحين سيرغب في المخاطرة بأن يصبح زعيمًا فقط ليتم التخلص منه إذا استمر وخسر حزب العمال في النهاية الانتخابات العامة.


وأضاف: "إذا أخذهم الزعيم الجديد بأداء لائق في عام 2023، فقد يكون لديهم التفويض للبقاء ومحاولة القيام بعمل أفضل قليلاً في المرة القادمة."


السؤال الآن هو ما إذا كان أي شخص لديه طموحات سياسية طويلة المدى على استعداد للمخاطرة بأن يصبح زعيم حزب العمال في وقت يكون فيه الزخم لصالح الحزب الوطني.
يقول كوجلان: "الاقتراع ليس سيئًا للغاية في الوقت الحالي، مع وجود حوالي خمس نقاط تفصل بين الحزبين".


لكنه أضاف أن "الرياح تدفع سفينة الحزب المعارض للسلطة. علينا أن ننتظر المنافسة بينهما. الحزب الوطني هو الحزب الذي يسير في الاتجاه الصحيح بينما العمال في تراجع، لكن يمكن أن يحدث أي شيء في هذه الانتخابات".


حزب العمال يمكن أن يتردد صدى التغيير في القيادة إلى خارج الحزب، حيث شريكه في الائتلاف، حزب الخضر.


ويقول كوجلان إن التأثير على حزب الخضر سيعتمد على هوية زعيم حزب العمال الجديد.


وأصيب النيوزيلنديون بالذهول بعد إعلان رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن المفاجئة أنها ستتنحى كزعيمة لنيوزيلندا في 7 فبراير.


وخلال مؤتمرها الصحفي الأول لهذا العام ، قالت أرديرن إنها كانت تأمل في العثور على الطاقة والقلب لمواصلة الدور خلال الصيف "لكنني لم أتمكن من القيام بذلك".

رئيس التحرير

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