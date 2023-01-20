حدوتة مصرية.. «الدوم» يكرم الكينج محمد منير

واصل برنامج «الدوم» تكريمه لنجوم الغناء في فواصل البرنامج الأقوى لاكتشاف المواهب، والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقدم البرنامج تقريرًا عن الكينج محمد منير، قال فيه: «محمد منير صوته متلون بطعم البيوت النوبية، حلمه بدأ بعيد عن بينه وولد في القاهرة لكن الطابع التنوبي ما بعدش عنه، أخوه فاروق كان في القاهرة لمقابلة بليغ حمدي ومنير دندن، بليغ وقفهم وقرر سماع منير منفردًا، وكانت اللحظة دي حلم للكينج اللي أخدته لعالم تاني، وبدأت الحدوتة المصرية تنطلق تحكي حكايتنا المصرية».

كما كرم برنامج «الدوم»، الإعلامي والصحفي الراحل مفيد فوزي، من خلال تقرير عن الراحل باعتباره من أبناء الصعيد وقصته مع صاحبة الجلالة.

وقدم التقرير قصة الراحل بداية من أمنيته على قدم روز اليوسف المكسورة، حين كتب عليها «أتمنى أن أكون صحفيًا معروفًا» بخلاف كل أصدقائه ممن تمنوا الصحة والشفاء لسيدة الصحافة الأولى فاطمة روزاليوسف، مما جعلها تصدر قرارًا بتعيينه وصولًا إلى براعته في روزاليوسف وحتى صدر قرارًا بإيقافه عن العمل ولجوئه إلى صديقه عبد الحليم حافظ، ومن ثم دخوله لعالم التليفزيون من بوابة الإعداد ودخوله لعالم الإعلام بقوة وضربته الإعلامية بحوار مع أديب نوبل حتى قدم برامجه القوية وأصبح واحدًا من أعمدة الإعلام المصري.

وبدأت قبل قليل، الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعرض البرنامج على قناة DMC وتقدم حلقة اليوم مواهب الصعيد وأقيمت الاختبارات بأسيوط.

وحقق البرنامج خلال الفترة الماضية نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، وقدم عشرات المواهب للجمهور في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.