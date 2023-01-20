الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى الترم الأول 2023

طلاب
طلاب

مع ظهور نتائج بعض المراحل الدراسية في عدد من المحافظات حرص الالآف من المواطنين على معرفة رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023 عبر المحرك العالمي للبحث "جوجل"، من قبل أولياء أمور الطلاب، للاطمئنان على أداء أولادهم في كافة الامتحانات نتيجة الصف الأول الثانوى من الكلمات البحثية التى تتصدر محركات البحث على جوجل حيث يقوم العديد من أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوى الأزهري فى البحث عن رابط ظهور نتيجة أولى ثانوى أزهر.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023

أتاحت بوابة موقع الأزهر الشريف النتيجة لكافة الطلاب من خلال الموقع الرسمى، وهي تضم كافة خدمات طلبة الأزهر الشريف، حيث تتوافر كافة نتائج الصف الأول الثانوي الأزهري في الترم الأول 2023 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023. 

ومن المقرر خلال أيام قليلة أن تظهر نتيجة أولى ثانوي أزهري عقب انتهاء تصحيح المواد والتدوين للدرجات ومراجعتها والتدقيق منها إلى أن يتم اعتمادها وتعلن من خلال الرابط الرسمى ببوابة الأزهر الشريف من خلال كتابة الاسم والرقم القومي أو عبر كتابة رقم الجلوس الخاص بالتلاميذ.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2023

وللحصول على كافة نتائج  الصف الأول الثانوى الازهري لعام 2023 عبر هذا الرابط من (هنا).

اعتماد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهري

حيث جاءت كافة خطوات التسجيل كاملة للحصول على النتيجة لطلاب لصف الأول الثانوى في النقاط التالية في هذا التقرير:

1_  الدخول عبر رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال هذا الرابط من هنا 

2_ اختيار نتائج طلاب الأزهر الشريف

3_ الضغط على نتيجة الصف الأول الثانوى

4_ كتابة الرقم القومى الخاص بالطالب ورقم الجلوس

5_ الضغط على عرض النتيجة

6_ يمكن طباعة نتيجة الصف الأول الثانوى.

ولاسيما أن تتيح بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية كافة نتائج طلاب الأزهر الشريف الإعدادية والمرحلة الثانوية والمرحلة الثانوية.

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وائل لطفي

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