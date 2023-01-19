لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

يبحث الطلاب واولياء الأمور عن لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، 2022-2023، حيث بدأت المدارس في إعلان نتيجة الترم الأول، وخاصة بعد توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي بالتصحيح أول بأول.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بالألوان، أي بالتقديرات وليس الدرجات وفق نظام التعليم والتقييم الجديد.

وترمز الألوان في نتيجة رابعة ابتدائي للآتي:

اللون الأخضر: يوضح أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

اللون الأصفر: يوضح أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65».

اللون الأحمر: يوضح أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات وما زال يحتاج إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50».

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي (من هنا).

اختيار المرحلة التعليمية وهى «سنوات النقل».

اختار الصف الرابع الابتدائي.

حدد الفصل الدراسي الأول.

اختار امتحانات العام الدراسي 2023.

كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الخاصة به.

اضغط على كلمة النتيجة والانتظار لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 167 بشأن ضوابط تقييم الطلاب بالصفين الرابع والخامس الابتدائي بنظام التعليم الجديد.

ونص القرار الصادر، على تحديد نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية - الرسمية لغات- الرسمية المتميزة للغات- الخاصة بأنواعها العربي واللغات) اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023، كما نص القرار الوزاري علي تحديد أدوات التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث يتم عقد ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.

وأكد القرار أن الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.