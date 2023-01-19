الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري ترم أول 2023

طلاب الازهر
طلاب الازهر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري ترم أول 2023 من المواضيع التى زاد معدل البحث عنها خلال الساعات الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال القتريرالتالي.

خلال ساعات يكوم طلبة المعاهد الأزهرية على ميعاد مع تلقى نتيجة الترم الأول 2023 للصف الأول الثانوى حيث  تستعد ادارة قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان لجميع الطلاب بالقسمين العلمي والأدبي فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات للطلاب مع مطلع الأسبوع القادم.

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري "فصل أول" 2023

كان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن من خلال موقعه الإلكتروني أنه بصدد إعلان نتيجة الفصل الأول 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي بالقسمي العلمي والأدبي، مشيرًا إلى أن الرابط الذي يمكن للطلاب من خلاله الدخول عليه ومعرفة النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري ترم أول 2023

  • يقوم الطالب بالدخول على بوابة الأزهر الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).
  • ثم يقوم الطالب باختيار نتائج الامتحانات.
  • ثم يضغط على نتيجة الصف الاول الثانوي.
  • ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس.
  • ثم يقوم بادخال الرقم السري.
  • ثم يضغط الطالب  لاظهار النتائج.

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023

تعرف على الخدمات التي تقدمها موقع بوابة الأزهر

بوابة الأزهر الشريف منصة تقدم عدد من الخدمات لطلاب التعليم الأزهري وكل ما يهم الدارسين والأساتذة وإدارة الأزهر الشريف ومنها:

  • نتيجة المرحلة الأولى من مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم.
  • الاختبارات الخاصة بالطلاب في الخارج للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي لعام 2023.
  • اختبارات إلكترونية للطلاب في الخارج.
  • أرقام جلوس الطلاب في الخارج 2023.
  • استعلام نتيجة قرعة مشتى الإسكندرية 2023.
  • الاستعلام عن موعد اختبارات مسابقة الابتعاث الخارجي للعام 2023.
  • مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
  • الاستعلام عن مواعيد اختبارات المتسابقين بمسابقة بنك فيصل لحفظة القرآن الكريم.
  • نتائج الشهادات الأزهرية.
  • مواعيد تدريب ترقيات المعلمين 2022.
  • تحديث بيانات العاملين بالأزهر الشريف.
  • نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول.
  • تقديم الطلاب المصريين العائدين من الخارج.
  • منظومة الطعون الإلكترونية.
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وائل لطفي

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