الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023

الثانوي الأزهري
الثانوي الأزهري

شغل بال الكثير من طلاب أولى ثانوي أزهري وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023، عبر جوجل، حيث تتاح النتيجة لكل الطلبة والطالبات من خلال الرابط الرسمى ببوابة الأزهر الشريف والتى ستحتوي على الكثير من الخدمات الخاصة لنتائج وأخبار طلبة الأزهر الشريف في كافة المراحل الدراسية، حيث ستتوافر نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري في الترم الأول 2023 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الاول 2023

وتستعرض “الدستور” خلال هذه السطور رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بعد انتهاء تصحيح كافة المواد وتدوين الدرجات ومراجعتها والقيام بالتدقيق منها لكي يتم اعتمادها وتعلن من خلال الرابط الرسمي ببوابة الأزهر الشريف من خلال كتابة الاسم والرقم القومي أو من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب .

وللحصول على نتائج الصف الأول الثانوى الأزهرى لعام 2023 من خلال هذا الرابط من هنا.

 

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بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

يتاح لطلاب الصف الأول الثانوى بالحصول على “بوابة الأزهر الشريف” من خلال رقم الجلوس 2023 ستتيح نتيجة الطلاب الإلكترونية للطلبة كما تتيح “بوابة الأزهر الإلكترونية” حاليا نتيجة الشهادة الثانوية من خلال موقعها الرسمي  بالفصل الدراسي الأول 2023 عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالصف الأول الثانوى والصف الثانى الثانوى عقب انتهاء عمليات التجميع وعمليات الرصد للدرجات، والقيام بالمراجعة للأوراق الامتحانية وأيضا اعتمادها بشكل رسمي من خلال شيخ الأزهر.

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خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الأزهري

حيث جاءت كافة خطوات تسجيل الحصول على نتائج الصف الأول الثانوى بالنقاط التالية:

  1. الدخول من خلال رابط “بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية” عبر هذا الرابط من هنا.
  2. اختيار نتيجة طلاب الأزهر الشريف
  3. اضغط على نتيجة طلاب الصف الأول الثانوى
  4. قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالتلميذ ورقم الجلوس
  5. اضغط على عرض النتيجة
  6. يتاح طباعة نتيجة “الصف الأول الثانوى”.

وتتيح “بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية” كافة نتائج طلاب الأزهر الشريف في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية والمرحلة الثانوية.

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وائل لطفي

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