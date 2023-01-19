الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«ركبي كانت بتخبّط».. سوهاجي يبهر لجنة التحكيم في برنامج الدوم

الدوم
الدوم

اعترف مصطفى هاني، متسابق برنامج الدوم من محافظة سوهاج عن فئة الغناء بأنه كان يخشى من رد فعل اللجنة، لكن عاد وحمد الله على النتيجة: "الواحد كان خايف جدًا وركبه بتخبط، بس رد فعل اللجنة طمّني"، ليثنى محمد أبي الخير على المتسابق قائلاً:" برافو سمعت اللّي أنا عايزة".

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.
وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

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