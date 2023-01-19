الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميدو: كلنا بنحلم بفرصة وكابيتانو مصر ممكن يغير حياتك كلها

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الحالي للنادي الإسماعيلي: "الإنسان يعيش طوال عمره يبحث عن فرصة، يمكن وأنتم صغيرين مش حاسين بقيمة الفرصة".

أضاف خلال لقائه ببرنامج "كابيتانو مصر": "ممكن حد منكم يكون موجود في نادي كبير بعد كدة، كلنا حياتنا بدأت بفرصة لم نكن نعلم أنها ستكون الأهم في حياتنا، هذا البرنامج يمكن أن يغير حياتكم كلها".

وحل ميدو ضيفاً على  الحلقة التاسعة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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