الخدمات الطبية بـ«الكهرباء» تنظم قافلة طبية للبحر الأحمر

تنظم شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركه الخدمات الطبية قافلة طبية تقام يومى السبت والاحد الموافق ٢١ و٢٢ يناير ٢٠٢٣ القافلة المخصصة لمحافظة البحر الاحمر التابعة لنطاق قطاع الاسماعيلية الطبى فى مدينة الغردقة.

ووفق بيان نشرته الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد يشارك في القافلة 23 طبيب واستشاري في التخصصات التالية (جراحة الأورام ، جراحة مخ واعصاب، الجراحة العامة، القلب، العظام ، الباطنة ، المسالك ، جراحة العيون ، الأطفال ، الأنف والأذن).

كانت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء، أول قافلة طبية لفحص وعلاج والكشف المبكر عن أمراض القلب والسكر بمحافظة مرسى مطروح بإشراف الدكتور شريف حبيبة استشاري أمراض القلب والقسطرة وكهربة القلب والدكتورة بسمة النجار إخصائي أمراض المناعة والحساسية، إضافة إلى المرور على عيادات القطاع في شركات النقل والإنتاج والتوزيع برفقة أعضاء النقابات.