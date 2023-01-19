الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية ويرتقى إلى المركز الثالث فى الدورى

بيراميدز وفاركو
بيراميدز وفاركو

حقق فريق بيراميدز الفوز على فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وسجل إسلام عيسى الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة.

ورفع بيراميدز رصيده عند 27 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فاركو عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

بيراميدز فاركو الدورى المصرى مصطفى فتحي إبراهيم عادل

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