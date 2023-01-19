بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية ويرتقى إلى المركز الثالث فى الدورى

حقق فريق بيراميدز الفوز على فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وسجل إسلام عيسى الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة.

ورفع بيراميدز رصيده عند 27 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فاركو عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.