مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «سفاجا - قنا»

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - قنا"، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وايداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 75 طريق "سفاجا - قنا"، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم الدفع بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وإيداع جثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

لمتابعة تجهيزات معرض «أهلًا رمضان».. رئيس مدينة القصير يقود حملة على منافذ البيع.

قاد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، اليوم حملة تفتيشية على عدد من منافذ البيع بشارع جامعة الدول العربية، وذلك للتأكيد على توافر السلع الغذائية وضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومراجعة الإعلان عن الأسعار بكل منفذ بطريقة واضحة، يرافقه سكرتير المدينة وأعضاء لجنة التفتيش من الوحدة المحلية ومكتب الصحة وإدارة التموين والطب البيطري.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدة محاضر شملت وضبط محلي بدون ترخيص نشاط و2 بدون ترخيص إشغال وإعدام مواد غذائية.

وعلى هامش الحملة تابع رئيس مدينة القصير، تجهيزات معرض "أهلًا رمضان" والمُقام قرب ميدان الكهرباء، حيث وجه بسرعة الانتهاء منتنظيم المنافذ وبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ووضع لافتات الأسعار على جميع الأصناف.

كل السلع متوفرة.. توافد موطني الغردقة علي معارض «أهلاً رمضان»



تشهد معارض «أهلاً رمضان» بمدينة الغردقة اقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء مستلزماتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتهافي المحال التجارية خارج المعرض، حيث يستقبل معرض أهلاً رمضان والذي تم تدشينه بشارع المصالح وسط مدينة الغردقة إقبال المئات من المواطنين يوميًا لشراء السلع اللازمة لهم.

حيث أكد المواطنين المترددين علي معارض أهلًا رمضان، أن أسعار المنتجات والسلع الغذائية بالمعرض في متناول الجميع، مؤكدين أنالاسعار أقل من مثيلاتها في المتاجر الخارجية، بجانب توافر كافة السلع المنزلية المطلوبة وبجودة عالية.



توافر السلع بكميات.. الرقابة التجارية: نتابع حركة البيع بالمعارض والأسعار في متناول الجميع

قال المهندس أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الاحمر، إن معرض أهلًا رمضان بمدينة الغردقة يعرض السلع الغذائية بأسعار أقلمن المعروضة خارجة، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية ومستمرة لعملية ضخ السلع وزيادة المعروض منها، لافتًا الي أن هناك حملات مكثفة منقبل مفتشي التموين وتعمل في أوقات متفاوته وتستقبل شكاوى المواطنين بشكل دائم وفحصها فور ورودها، مشيرًا الي أن هناك تعليماتصارمة بمواجهة التجار غير الملتزمين بالأسعار المقررة في الأسواق.

وأوضح مدير الرقابة التجارية، لـ"الدستور"، أنه منذ تدشين معرض أهلًا رمضان بمدينة الغردقة بمنطقة الدهار، وهو يستقبل يوميًا المئات من المواطنين لشراء السلع دون تحديد الكميات، مشيرًا إلى أنه يتم طرح السلع بأسعارمخفضة ضمن خطة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع بأقل الأسعار.