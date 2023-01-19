جامعة عين شمس تصدر بيانًا عاجلًا بشأن أغنية «ويجز» فى امتحان كلية ألسن

أصدرت جامعة عين شمس، بيانًا عاجلًا، للرد على ما تم تداوله بـ"فيسبوك" بشأن وجود سؤال بخصوص الشعر الغنائي بقلم المطرب "ويجز" في امتحان مادة الدراسات اللغوية للفرقة الرابعة يناير 2023.

وقالت الدكتورة غادة بلال، مدرس اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية: "الامتحان يتسق عامةً وهذا الجزء خاصةً مع طبيعة المادة العلمية وذلك للأسباب التالية:

1- مادة الدراسات الأسلوبية هي مادة لغويات الهدف منها تطبيق نظريات لغوية على نصوص إنجليزية وعربية متنوعة وهو ما ذكر في توصيف المادة

2- يعتمد أستاذ المادة على تعريض الطلاب (طلاب الفرقة الرابعة) لمختلف أنواع النصوص باللغتين السالف ذكرهما بالفصحى والعامية بلهجات متعددة بهدف التدريب على تحليل اللغة أياً كانت مدى صعوبتها أو غرابتها

3- اختيار النصوص العربية داخل الامتحان كان مبنياً على أساس التنوع ما بين الشعر الغنائي والعامية المصرية التى تقترب من الذوق العام للطلاب والتي تعتبر قريبة من سنهم.

4- عادة ما يشعر الطلاب (بناءً على خبرة تدريس تفوق العشرين عاماً وخبرة تدريس مادة الدراسات اللغوية لمدة أربع سنوات) بالعجز أمام النصوص المختلفة اعتقاداً منهم بأنها غير قابلة للتحليل، ولذلك كنت أحرص على كسر حاجز الخوف أمام الطلاب بتدريبهم على مختلف النصوص الجديدة.

5- لم يتضمن الامتحان في أجزاء العامية المصرية أى كلمات لا تليق، بل بالعكس كلها كلمات عادية محترمة تستخدم في الحياة اليومية.