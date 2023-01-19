العراق يدعو تركيا للتحقيق في حادث قتل عائلة عراقية على أراضيها

دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الحكومة التركية لإجراء تحقيق عاجل بحادث قتل عائلة عراقية على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية أحمد الصحاف في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الخارجية تعرب عن تعازيها وخالص المواساة لعائلات المواطنين العراقيين الذي قتلوا في تركيا هذا اليوم، إثر تعرضهم لإطلاق نار على عجلة كانت تقلهم.

ودعا الصحاف الجانب التركي إلى "بذلِ الجهود لإجراءِ التحقيق بشكلٍ عاجل، وبالتعاون مع الجهات العراقية المُختصَّة، للكشفِ عن ملابسات هذا الاعتداء وبيان أسبابه".

وأكدت وزارة الخارجية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن ضحايا الاعتداء في تركيا سيتم نقلهم عبر منفذ إبراهيم الخليل إلى العراق.

مصرع 4 عراقيين إثر حادث إطلاق نار في تركيا

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن مصرع أربعة عراقيين وإصابة آخر إثر حادث إطلاق نار في تركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سفارة جمهورية العراق في أنقرة، وبالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب، تتابع حادث إطلاق نار على عجلة تقل مواطنين عراقيين، على طريق نصيبين-ماردين"، مبينا، أن "الحادث أدى إلى وفاة أربعة مواطنين وإصابة شخص آخر".

وأكد الصحاف، "متابعة الحادث وباهتمام بالغ مع الجانب التركي وعبر السلطات المعنية، للوقوف على دوافعه وتفاصيله".