رمضان عفيفى: مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف تستقبل المؤهلات العليا والمتوسطة

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عفيفي، إن وزارة الأوقاف تشهد في الوقت الحالي جهودا جبارة وعظيمة في كل المجالات الدعوية، والمراكز الثقافية الآن تشهد طفرة لم تشهدها من قبل من ناحية الأعداد والتوسع والمواد.

مراكز الثقافة الإسلامية وموادها

أضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مراكز الثقافة الإسلامية كان قديمًا اسمه مركز إعداد الدعاة، ويقدم فيه مواد شرعية وعربية، وهو عبارة عن عامين دراسة، ويستقبل المؤهلات العليا والمتوسطة ويفتح أبوابه في شهري يوليو وأغسطس.

وأشار إلى أن الطالب يدرس كل المواد الشرعية والعربية بالإضافة للقرآن الكريم، والميزة في هذه المراكز هي الجمع بين الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى دراسة بعض الكتب الخاصة بتصحيح المفاهيم المغلوطة مثل مصطلح فقه الدولة والجماعة، وفلسفة السلم والحرب وكل ما يتعلق بالتكفير والجهاد، وتتم معالجتها على أعلى مستوى.