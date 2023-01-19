الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«لا مجال للخوف».. رسائل الرئيس السيسى للمصريين من الأكاديمية العسكرية

جريدة الدستور

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس، الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. 

وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددًا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومى بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشـطـة علـى عـدد مـن التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعـاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.
 

أبرز رسائل الرئيس السيسي في كلمته خلال تفقده الكلية الحربية:

- لا مجال للخوف ومعندناش مشكلة في الدولار.


- كل محنة بتمر علينا بتتحول لمنحة بالإرادة والأمل.


- الأمور في مصر ستكون أفضل وأفضل وأنا مطمئن للقادم.


- مصر ستصمد أمام التحديات بقدرات وصلابة وتكاتف المصريين ولا مجال للخوف أو القلق.


- حققنا نجاحات وقريبًا نعلن انتهاء موجة الإرهاب التي واجهناها خلال 10 سنوات.


- أنهينا جزءًا كبيرًا من أزمة سلع الموانئ ومعندناش مشكلة في الدولار.


- الدولة عملت على تقليل تداعيات أزمة كورونا وغيرها من الأزمات على المواطن.


- حريصون على اكتساب طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية للقيم الراقية. 


- القوات المسلحة نجحت في حماية الدولة بالتعاون مع الشرطة. 


- رجال القوات المسلحة والشرطة قدموا تضحيات عظيمة خلال السنوات الماضية .


- حرصنا على التحلي بالتوازن والحكمة رغم التحديات التي واجهت الدولة.


- أشكر الأهالي التي تقدم أبناءها لخدمة الوطن.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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