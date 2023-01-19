«القوى العاملة» تتابع برنامجا تدريبيا بالوحدة المتنقلة للفتيات بالبحر الأحمر

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بشأن متابعة الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في مدينة الغردقة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالتدريب المهنى وتكثيف برامجه للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح هارون عبد العزيز، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تقريره، أنه قام بمتابعة تنفيذ الدورة التدريبية رقم 18 بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 10 متدربات بمدينة الغردقة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك ضمن خطة التدريب المهنى التى اعتمدتها الوزارة للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى أو الخارجي داخل المحافظات وفق أحدث الاساليب العالمية للتدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على فرص التدريب المجانية التى تقدمها المديرية، التقدم إلى إدارة التدريب المهنى والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها، تطبيقاً لسياسة الوزارة الجديدة بما يخص التدريب من أجل التشغيل والذى يعتبر من أهم محاور القضاء على البطالة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

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