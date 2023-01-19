الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تتابع برنامجا تدريبيا بالوحدة المتنقلة للفتيات بالبحر الأحمر

دورات تدريبية بمديريات
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بشأن متابعة الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في مدينة الغردقة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالتدريب المهنى وتكثيف برامجه للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح هارون عبد العزيز، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تقريره، أنه قام بمتابعة تنفيذ الدورة التدريبية رقم 18 بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 10 متدربات بمدينة الغردقة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك ضمن خطة التدريب المهنى التى اعتمدتها الوزارة للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى أو الخارجي داخل المحافظات وفق أحدث الاساليب العالمية للتدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على فرص التدريب المجانية التى تقدمها المديرية، التقدم إلى إدارة التدريب المهنى والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها، تطبيقاً لسياسة الوزارة الجديدة بما يخص التدريب من أجل التشغيل والذى يعتبر من أهم محاور القضاء على البطالة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

IMG-20230119-WA0019
IMG-20230119-WA0019
IMG-20230119-WA0020
IMG-20230119-WA0020
IMG-20230119-WA0018
IMG-20230119-WA0018
IMG-20230119-WA0017
IMG-20230119-WA0017
IMG-20230119-WA0016
IMG-20230119-WA0016
IMG-20230119-WA0015
IMG-20230119-WA0015
IMG-20230119-WA0014
IMG-20230119-WA0014
IMG-20230119-WA0012
IMG-20230119-WA0012
وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر مهنة التفصيل والحياكة وحدة التدريب المتنقلة حياة كريمه مبادرة مهنتك مستقبلك وزير القوى العاملة حسن شحاتة سوق العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

اعترافات صادمة لعصابة استغلال الأطفال في مدينة نصر

نحو هيكل عربي موحد.. سياسيون: «قمة أبو ظبي» تقييم لحصاد تحركات 2022

28 يناير.. آخر موعد للترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج

بعد وفاة الملكة.. أندرو يطالب شقيقه الملك تشارلز باستعادة لقبه الملكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية