الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

كارت الخدمات
كارت الخدمات

 كارت الخدمات المتكاملة 2023 الكثير من الخدمات لذوي الإعاقة يتيح العديد من المزايا لتك الفئة التي التي يتجاوز نسبة تعدادهم في مصر 10% من إجمالي عدد السكان حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2022، وهم يحتاجوا لتسهيلات في الحياة يوفرها الكارت الذكي.

كارت الخدمات المتكاملة 2023

الجدير بالذكر  كارت الخدمات المتكاملة 2023، يوفر العديد من الخدمات لهم، فيما كانت بطاقة الخدمات المتكاملة من أولويات هذا الاهتمام لأنها تهم شريحة من المواطنين بعدما أظهرت الحكومة المصرية منظومة وقيادة اهتماما بذوي الهمم، ومن أهم ما ما توفره السيارات سهلة القيادة أو تذاكر المترو المجانية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

وفي السطور الأتية تستعرض الدستور من كل ما يريد القارئ معرفته عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، والخطوات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

الآن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

تعرف على خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

رابط تقديم كارت الخدمات المتكاملة 2023

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي كافة الخطوات التي تسهل على المواطن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة وعليه اتباع الخطوات المذكورة في السطور الآتية: 

الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضغط على هذا الرابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

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خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتصدر البحث عن كارت الخدمات المتكاملة عبر محركات البحث وخاصة محرك جوجل من قبل ملايين  ذوي الهمم أو أهاليهم للاستفادة القصوى من مميزات البطاقة، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة:

  1. كتابة الرقم القومي بطريقة صحيحة مكون من 14 رقم في الخانة المطلوبة، ثم الضغط على أيقونة استعلام.
  2. يظهر نتيجة البحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يتضح حالة الطلب هل هو قيد البحث، أم تم قبول طلب إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

 

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

  • الضغط على الضغط على لينك موقع وزارة الصحة والسكان  من هنا ، للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2022 باتباع خطوات الاستخراج.
  • الضغط على زر البطاقة الخدمية للمعاقين.
  • كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة.
  • اختر مكتب الشئون الاجتماعية الذي يتبع له صاحب الإعاقة.
  • حدد طريقة الاستلام.
  • نزل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.
  • في النهاية اضغط على خانة احفظ.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة  2023

  • صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الشخصية بشرط أن تكون سارية.
  • صورة ضوئية للمؤهل الدراسي.
  • إثبات نوع الإعاقة ودرجتها من خلال تقرير طبي يفسر ذلك فلا غنى عن التقرير.
  • صورة شخصية لصاحب الإعاقة شريطة أن تكون حديثة لم يمر عليها سوى أيام أو شهور.
  • الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022/ 2023.
  • الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المجالس الطبية من هنا 
  • الضغط على زر خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • ملء البيانات التابعة للمتقدم في الخانة الصحيحة.
  • إدخال وسيلة الاستلام بعد اختيار لمكتب الشئون الخاص بالمريض.
  • اضغط على أيقونة الاستعلام للحصول على نتيجة الكارت.
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