الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هند فروح: مشروع الخلايا الشمسية بمصر يعمل على إعداد دلائل إرشادية للتنفيذ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت ظهر اليوم فعاليات ورشة العمل المصرية الألمانية، بالتعاون بين المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة في مصر EGYPT-PV والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة التي تستضيفها مصر اليوم.

وقالت الدكتورة هند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة في مصر إن المشروع يعمل مع مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من مرفق البيئة العالمي بتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى دعم انتشار استخدام الخلايا الشمسية التي يتم تركيبها في المباني السكنية والمباني العامة والتجارية والفنادق والمنشآت الصناعية.

وأضافت لـ"الدستور" أن الهدف من ورش العمل المصرية الألمانية بالتعاون مع الخبراء من معهد فراونهوفر الألماني هو تبادل الخبرات وعرض عدد من المشروعات التي تم تنفيذها والجدوى الاقتصادية لها على المستوى العالمي.

وأوضحت "فروح" أن المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة في مصر EGYPT-PV يعمل أيضا على إعداد دلائل إرشادية للتنفيذ وتدريب الكوادر هذا بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية بهدف زيادة نسبة مكون التصنيع المحلي.
ويعمل المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة في مصر EGYPT-PV  على إعداد الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر.

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الخلايا الشمسية الصغيرة الخلايا الشمسية الخبرات المصرية التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة البرنامج الإنمائي التصنيع المحلي

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