السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين وسلاح ناري بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين والحشيش وسلاح ناري، بنطاق مركز بلبيس في القضية رقم 20706 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

بداية الأحداث، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، القبض على "جمال أ م س" 47 عاما و" حسين ز ح" 33 عاما، مقيمان نطاق مركز بلبيس، لقيامهما بالاتجار في جوهر مخدر الحشيش الهيروين،بقصد الاتجار والتربح وضبط بحوزتهما كمية من لفافات الهيروين والحشيش وسلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، بغير ترخيص،للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إحالتهما للنيابة العامة.