وزير الرى: 354 مليون جنيه لحماية الزعفرانة ورأس غارب من السيول

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول واتخاذ كافة إجراءات التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.

من جهته، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتوفير الحماية للمواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.



إنشاء ١٠ خزانات أرضية بوسط سيناء

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنه يتم حاليًا تنفيذ عملية إنشاء ١٠ خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى ١٩ مليون جنيه ونسبة تنفيذ ٩١%، وتنفيذ عملية إنشاء ٢ بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٢٥%.

حماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه

الحماية من السيول

وأعلن الدكتور هانى سويلم، عن إنهاء عملية إنشاء ٢ بحيرة صناعية ب ١ وب ٣ وحاجز ترابى خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة بتكلفة تصل إلى ٢١٤ مليون جنيه، والعمل على تنفيذ عملية حماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٥٨%، وذلك في محافظة البحر الأحمر.

إضافة إلى ذلك، يجرى العمل على تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبوإسماعيل "وادي الشقوق" والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول، وهى عبارة عن إنشاء سد ركامي بارتفاع ٦ أمتار وعرض ٥٤ مترًا من أسفل و٥ أمتار من أعلى، وذلك بتكلفة ١١ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تصل إلى ٨٥%، كما تم إنهاء إنشاء ١٠٠ بئر نشو (روماني) بسعة (١٥٠-٢٠٠ متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم في تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة.