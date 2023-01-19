النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن مطاردة فتاتين لشابين بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية التحفظ على فيديو لمطاردة فتاتين لشابين يستقلان دراجة نارية سرقا منهما هاتفا محمولا أعلى دائري المعادي للوقوف على ملابساته، واستعجلت تحريات المباحث بشان الواقعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو مدته 24 ثانية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " يظهر فيها شابان يستقلان دراجة نارية "موتوسيكل" ويسيران بسرعة كبيرة، بينما تلاحقهما فتاتان باستخدام سيارة وسط صيحات الخوف والاستغاثة.

وقالت شقيقة إحدى الفتيات عبر صفحتها الشخصية بالـ"فيس بوك"، إن الواقعة حدثت بطلعة دائري المعادي على الكورنيش.

وأضافت أن شابين سرقا هاتفا محمولا من على قدم صديقتها حيث كان زجاج شباك السيارة مفتوحا.