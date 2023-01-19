وكيل «صحة مطروح» يتابع سير العمل بسيارة بنك الدم بالمستشفى العام

تابع الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، العمل بسيارة التبرع بالدم التابعة لبنك الدم الإقليمي بمطروح.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن ذلك جاء تيسيرًا على المواطنين خاصة المرضى وأصحاب الطوارئ، حيث تم تشغيل سيارة التبرع بالدم من داخل مستشفى مطروح العام والتيسير على أصحاب العمليات الجراحية ومصابى الحوادث في توفير مزيد من مخزون الدم الكافي.

وأضاف وكيل صحة مطروح، أن وجود سيارة التبرع بالمستشفى العام لتقريب المسافة للمتبرعين بدلًا من التحرك إلى بنك الدم بعلم الروم في إطار توفير مزيد من الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم في توفير الدم الكافي.

وأشار إلى أن السيارة الجديدة تعمل كبنك دم متنقل، والتي تسع لاستقبال 4 متبرعين في وقتٍ واحدٍ، بها طاقم طبي وأجهزة كاملة لتحليل للدم والهيموجلوبين والضغط ومدى كفاءة الدم للتبرع من عدمه، وشاشات تليفزيونية.