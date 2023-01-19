الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى: العقوبات الأمريكية على روسيا فشلت فشلًا ذريعًا

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

قال ممدوح سلامة، خبير الاقتصاد والطاقة، إن فرض سقف لسعر الغاز الروسي فشل فشلًا ذريعًا بدليل ارتفاع أسعاره عن السقف الموضوع.

الصين تستفيد من علاقتها مع روسيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تستفيد من علاقتها مع روسيا بأنها تعطي سعرًا تفضيليا وكأنها تقول للولايات المتحدة شكرًا للعقوبات ولسقف الغاز.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج النفط الصخري بها أصبح مستهلكًا والدليل على ذلك أن منتجي النفط بها غير قادرين على رفع إنتاجهم رغم ارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى أن روسيا إمبراطورية النفط ومصالحها أن تبيع نفطها وغازها باسعار عالية.

وأوضح أن روسيا حققت اقتصادًا متفوقًا في عام 2022، فالحساب الجاري في روسيا حقق 228 مليار دولار، وفائضها التجاري حقق 280 مليار دولار، وتجارتها مع الصين ارتفعت من 11 مليار إلى 190 مليار دولار وهذا يعني أن العقوبات فشلت فشلا ذريعًا. 

خبير الاقتصاد العقوبات فشلت الولايات المتحدة الامريكية الصين روسيا تجارتها الغاز الروسي

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