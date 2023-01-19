الأهلى والزمالك.. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة القمة

زاد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة القمة من أجل الاستمتاع بمشاهدة الساحرة المستديرة بين فريقي الأهلي والزمالك، في قمة مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023.



تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة القمة

نعرض لكم في التقرير التالي تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة القمة وموعد المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي والزمالك.



يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة المواجهة بين فريقي الأهلي والزمالك في قمة مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023 على قنوات أون تايم سبورت.

يمكن تنزيل قنوات أون تايم سبورت من خلال الترددات التالية:



تردد قناة اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ 6/5



تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5



تردد قناة اون تايم سبورت 3

القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد:12303

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة SD





موعد مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في قمة مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023 يوم السبت 21-1-2023 على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8.30 بتوقيت القاهرة.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري 2023

يمكن مشاهدتها على قنوات اون تايم سبورت

الأربعاء 18 يناير

حرس الحدود ي الداخلية الساعة 2.45 ظهرًا

طلائع الجيش - الاسماعيلي الساعة 5 مساءً

إنبي - فيوتشر الساعة 7 مساءً

الخميس 19 يناير

المقاولون العرب - أسوان الساعة 2.45 ظهرًا

البنك الأهلي - الاتحاد السكندري الساعة 5 مساءً

بيراميدز - فاركو الساعة 7 مساءً

الجمعة 20 يناير

المصري البورسعيدي - غزل المحلة الساعة 5 مساءً

سيراميكا - سموحة الساعة 7 مساءً

السبت 21 يناير

الزمالك - الأهلي الساعة 8.30 مساءً