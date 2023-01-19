سعر الريال السعودى اليوم الخميس 19 يناير 2023 فى البنوك
تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم من بنك لآخر ولكنها كلها تحركات في نفس الحد السعري الذي سجلته منذ القرار الأخير للبنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 19 يناير 2023.
سعر الريال السعودي اليوم
- سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 7.87 جنيه للشراء، و7.90 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 7.84 جنيه للشراء، 7.88 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر: 7.84 جنيه للشراء، 7.88 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 7.86 جنيه للشراء، 7.91 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 7.85 جنيه للشراء، 7.90 جنيه للبيع.
- سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.63 جنيه للشراء، 7.92 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 7.88 جنيه للشراء، 7.90 جنيه للبيع.
- سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 7.84 جنيه للشراء، 7.91 جنيه للبيع.
- وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر إلى : 7.83 جنيه للشراء، 7.92 جنيه للبيع.
- وصل سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية إلى : 7.76 جنيه للشراء، 7.86 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 7.81 جنيه للشراء، 7.91 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.64 جنيه للشراء، 7.91 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك البركة: 7.70 جنيه للشراء، 7.90 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 7.84 جنيه للشراء، 7.91 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 7.69 جنيه للشراء، 7.91 جنيه للبيع.