سعر الريال السعودى اليوم الخميس 19 يناير 2023 فى البنوك

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم من بنك لآخر ولكنها كلها تحركات في نفس الحد السعري الذي سجلته منذ القرار الأخير للبنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 19 يناير 2023.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 7.87 جنيه للشراء، و7.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 7.84 جنيه للشراء، 7.88 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر: 7.84 جنيه للشراء، 7.88 جنيه للبيع.