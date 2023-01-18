ثمن المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إعلان مجلس الوزراء زيادة سعر توريد القمح إلى 1250 لإردب بدلًا من ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة الجديدة تعد ثاني زيادة في الموسم الجديد للقمح، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصري.

وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن ذلك القرار يأتي تنفيذًا لرؤية وتكليفات الرئيس السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطني في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن الفلاح هو العمود الفقري للزراعة في مصر.

رئيس «زراعة النواب»: زيادة سعر توريد القمح يؤكد اهتمام الدولة بالفلاح المصري

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالقطاع الزراعي أصبح أمرًا واضحًا ومن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى ما تم تنفيذه من مشروعات توسع زراعي لزيادة حجم الرقعة الزراعية وكذلك مشروعات قطاع الري وتأهيل الترع للحفاظ على المياه وضمان وصولها للأراضي الزراعية.

وتابع الجبلى، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.



ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع في زراعة القمح، مشيرًا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.



وأعلن مجلس الوزراء اليوم، أن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيهًا.