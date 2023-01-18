الشوط الأول.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الدوري

تعادل فريق الإسماعيلي مع مضيفه طلائع الجيش بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

افتتح كريم طارق التسجيل مبكرًا لـ طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة بعدما اخترق دفاعات الإسماعيلي ببراعة مقتحمًا منطقة الجزاء، ومسددًا الكرة ببراعة في مرمى محمد فوزي.

لاعبو الإسماعيلي كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهو ما نجحوا فيه في الدقيقة 45 عندما تلقى فراس شواط تمريرة رائعة من محمد حسن، ليتجاوز مسعود حارس مرمى طلائع الجيش المتقدم من مرماه، ليسدد الكرة في الشباك، منهيًا الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وشهد تشكيل فريق الدراويش الأساسي، عودة محمد فوزي لحماية عرين المرمى بدلا من محمد كوكو، وكريم عرفات في مركز المدافع الأيمن، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، فى حين يتواجد أحمد عبد الوهاب الظهير الأيسر لفريق الشباب لأول مرة فى تاريخه.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – عماد حمدي – باهر المحمدي – كريم عرفات.

خط الوسط: محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو فى حراسة المرمى وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وياو أنور.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويقود المباراة طاقم مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه سيد نافع حكم مساعد أول، وأحمد بكر حكم مساعد ثان، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، وخالد الغندور حكم فيديو وسامي هلهل مساعد حكم فيديو.

ويحتل فريق الدراويش المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط من فوز وحيد على إنبي، و4 تعادلات و8 هزائم كان آخرها الهزيمة أمام المقاولون العرب في عقر دره بالإسماعيلية، الجمعة الماضية بنتيجة 3-1.