محافظ دمياط تعقد اجتماعًا موسعًا لبحث آخر أعمال «حياة كريمة» في كفر سعد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تجري مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عُقد برئاستها بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرسعد وممثلي قطاعات المرافق والطرق والجهتين المُنفذة والاستشارية.

واطلعت "المحافظ" على نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة بكل قطاع، كما ناقشت آليات استكمال شبكات المرافق للبدء فى أعمال رصف الطرق ببعض القرى، وأيضًا توصيل المرافق للمباني الحكومية والخدمية التي تم الانتهاء منها، كما بحثت سُبل تذليل كافة المعوقات التي قد تبطىء نسب التنفيذ ووضع آلية محددة لتخطيها وتحقيق طفرة بخطة التنفيذ.

كما شددت "محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والعمل بالتوازي مما يساهم في الإسراع بمعدلات التنفيذ، موجهة بتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة التي أجرتها أمس والمرور الميداني المستمر للوقوف على آخر التطورات بجميع الأعمال، كما لفتت إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بشكل دوري.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تجري بعدد 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالي 219 تابع، حيث تتضمن المبادرة 516 مشروع لخدمة 243 ألف نسمة بقرى المركز، ويشمل هذا المشروع القومي العملاق الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التي تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوفير حياة كريمة لأهالي الريف.