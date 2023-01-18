عضو بإدارة بشكتاش التركي: اقتربنا من حسم صفقة انتقال فينسنت أبوبكر

بات نادي بشكتاش التركي على بعد خطوات قليلة من حسم صفقة انتقال المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال علي بايراك، عضو مجلس إدارة نادي بشكتاش التركي، في تصريحات نقلها موقع (Sporx): "استطيع القول بأننا قد اقتربنا من إنهاء انتقال فينسنت أبوبكر".

وتابع: "أبوبكر لديه مشكلة مع النصر السعودي، نتوقع أن ينضم إلينا عندما ينهي مشكلته مع ناديه الحالي".

ومن جانبه، أكد موقع (Fanatic) أن فينسنت أبوبكر، توصل لاتفاق مع النصر، بشأن فسخ التعاقد مع النادي.

وأضاف الموقع، أنه من المتوقع أن يصل المهاجم الكاميروني إلى تركيا، خلال 48 ساعة، من أجل الانضمام لصفوف الفريق التركي.

وكانت تقرير صحفية سعودية، قد أكدت في وقت سابق، أن النصر يطمح لإجراء مخالصة مالية مع فينسنت أبوبكر، من أجل إفساح المجال لتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمته.

وانضم أبوبكر، إلى فريق النصر السعودي، في يونيو عام 2021، بعقد يمتد لثلاث مواسم، قادمًا من بشكتاش.

وشارك النجم الكاميروني – البالغ من العمر 30 عامًا – مع النصر، في 39 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 13 هدفًا.