الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة التحول الرقمي وإدارات جامعة أسيوط يبحثون احتياجاتها من برامج الرقمنة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهدت جامعة أسيوط اجتماع لجنة التحول الرقمي بمسؤولي عدد من الإدارات لتحديد احتياجاتها من البرامج لرقمنة العمل بها، وذلك بمقر إدارة الجودة والتميز بالجامعة.

وأكد مصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق التحول الرقمي بالجامعة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة، حيث يهدف في الأساس إلى تحسين حياة المواطنين، حيث أن رقمنة الخدمات وربط البيانات بين المصالح الحكومية والوزارات سوف ييسر عليهم قضاء مصالحهم ويوفر الوقت والجهد والمال ويحد من إهدار الموارد.

وأضاف وائل محمود، أمين الجامعة المساعد، أن التحول الرقمي أصبح توجهاً للدولة التي تسعى لتطبيقه في كل قطاعاتها لضبط العمل ومكافحة الفساد وإنجاز خدمات المواطنين بدقة، وسرعة اتخاذ القرار، وتيسير التعاون بين مختلف جهات العمل.

كما أوضح الدكتور مؤمن طه، رئيس الجلسة، أنه تم عقد هذا الاجتماع للوقوف على احتياجات الجامعة من برامج للتطبيق الكامل للرقمنة والأرشفة الإلكترونية في إدارات الإجازات والمخازن، إلى جانب برنامج لإدارة جائزة جامعة أسيوط للجودة والتميز، ومناقشة المواصفات الفنية لهذه البرامج وآليات العمل بها وكيفية تكامل العمل بين الإدارات من خلالها وتوفير قواعد بيانات شاملة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والذي يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح منظومة الرقمنة بهذه الإدارات.

ومن جهته، أشاد محمد عباس،  مدير الجودة  والتميز وممثل الإدارة العليا للجودة وفريق عمل الإدارة، بحرص الجامعة على الاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجي الهائل حيث تسعى إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بمختلف قطاعاتها حرصاً على تقديم أفضل الخدمات بسهولة ودقة لجميع المنتسبين إليها.

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الإدارة المركزية التحول الرقمي العلاقات العلمية والثقافية تحسين حياة المواطنين الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس الجامعة شوكت صابر أمين عام الجامعة الدكتور مؤمن طه المدير التنفيذي للمعلومات الدكتور ممدوح فاروق مدير مركز نظم المعلومات

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