محافظ أسيوط يتفقد لجان الشهادة الإعدادية وينفي تسريب امتحان اللغة العربية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط لجنتي مدرستيِّ الوحدة العربية الابتدائية المشتركة، والحسيني الابتدائية؛ للاطمئنان على امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 التي بدأت اليوم الأربعاء، بإمتحانيّ اللغة العربية والخط العربي، وفقًا لجداول الامتحانات المعتمدة والقواعد المنظمة لسير أعمال الامتحانات، وذلك بحضور عبدالعزيز الزنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

واطمأن المحافظ من الطلاب والطالبات على توافر كل سبل الراحة لتأديتهم امتحاناتهم مؤكدًا ضرورة تحقيق الانضباط والهدوء للطلاب ومواجهة أي حالات غش داخل اللجان متمنياً التوفيق والتفوق والنجاح للجميع.

وأوضح محافظ أسيوط، أن إجمالي أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية بلغ 79 ألفًا و820 طالبًا وطالبة موزعين على 416 لجنة على مستوى المحافظة، منهم 75 ألفًا و732 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة يؤدون الامتحان في 397 لجنة و4088 طالبًا وطالبة في الإعدادية المهنية موزعين على 19 لجنة، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومتابعة غرفتيّ العمليات بهما خاصة خلال فترة الامتحانات، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة والمرور الميداني على لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية بصفة دورية وحتى انتهاء الامتحانات.

ونفى عبدالعزيز حسن زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط واقعة تداول امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية وأكد إن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وليس لأسئلة مادة اللغة العربية الخاصة بالشهادة الإعدادية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية نشرت مندوبين في اللجان لتلقي ورق الأسئلة قبل الامتحان مثلما يحدث في الثانوية العامة لمنع أي تسريب أي إمتحانات وأشار إلى عدم تلقي أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان على مستوى المحافظة خلال اليوم الأول لامتحان للفصل الدراسي الأول الذي بدأ في المواعيد والوقت المحدد لها وفي هدوء ودون شكاوى وبكل سهولة ويسر حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لافتًا إلى التنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات مشيرًا إلى تزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

محافظ أسيوط يتفقد لجنتي الوحدة العربية ودرية الحسيني للاطمئنان على الشهادة الإعدادية (11)

محافظ أسيوط يتفقد لجنتي الوحدة العربية ودرية الحسيني للاطمئنان على الشهادة الإعدادية (12)

محافظ أسيوط يتفقد لجنتي الوحدة العربية ودرية الحسيني للاطمئنان على الشهادة الإعدادية (13)

محافظ أسيوط يتفقد لجنتي الوحدة العربية ودرية الحسيني للاطمئنان على الشهادة الإعدادية (9)

محافظ أسيوط يتفقد لجنتي الوحدة العربية ودرية الحسيني للاطمئنان على الشهادة الإعدادية (6)

محافظ أسيوط يتفقد لجنتي الوحدة العربية ودرية الحسيني للاطمئنان على الشهادة الإعدادية (5)

محافظ أسيوط يتفقد لجنتي الوحدة العربية ودرية الحسيني للاطمئنان على الشهادة الإعدادية (4)

محافظ أسيوط يتفقد لجنتي الوحدة العربية ودرية الحسيني للاطمئنان على الشهادة الإعدادية (3)