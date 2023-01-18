المشدد 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه باستعراض القوة مع شقيقين والتعدي عليهما بسلاح نارى والإتلاف العمدى بدائرة مركز جرجا.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليهما وإحراز سلاح ناري بأن قام بالتعدى على المجنى عليه الأول بالسلاح النارى مما أحدث إصابته، كما قام المتهم بالاتلاف العمدى لحد فاصل للأرض الزراعية الخاصة بالمجنى عليهما وإطلاق النار بغرض تخويف وبث الرعب فى قلب المجنى عليهما مما أسفر عن إصابة المتهم الأول ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.