الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه باستعراض القوة مع شقيقين والتعدي عليهما بسلاح نارى والإتلاف العمدى بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليهما وإحراز سلاح ناري بأن قام بالتعدى على المجنى عليه الأول بالسلاح النارى مما أحدث إصابته، كما قام المتهم بالاتلاف العمدى لحد فاصل للأرض الزراعية الخاصة بالمجنى عليهما وإطلاق النار بغرض تخويف وبث الرعب فى قلب المجنى عليهما مما أسفر عن إصابة المتهم الأول ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد عامل سلاح نارى الإتلاف العمدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

«زيلينسكى» عن مقتل وزير الداخلية الأوكرانى: مأساة مرّوعة وألم لا يوصف

ثروته 128 مليار دولار.. وزيرة التخطيط تلتقي «أداني» ثالث أغنى رجل في العالم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

«المشاط» تناقش دور البنك الدولي في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسى يشارك فى قمة أبوظبى التشاورية

الأرصاد تحذّر قائدي السيارات: شبورة كثيفة على الطرق بداية من الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى