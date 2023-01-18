الطاقة الدولية: إلغاء قيود كورونا في الصين سيرفع الطلب العالمي على النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "العاملان الحاسمان لتوقعات سوق النفط في 2023 هما روسيا والصين"، اليوم الأربعاء، إن إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين سيؤدي إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلباً نتيجة السقف السعري المفروض على النفط الروسي.



وتابعت الوكالة وفقا لما نقلته وكالة رويترز: "الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل التأثير الكامل للعقوبات (بينما) ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على الرغم من استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك".

«أوبك»: الطلب الصينى على النفط سيتعافى فى 2023

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن الطلب الصيني على النفط سوف يتعافى هذا العام نتيجة تخفيف الدولة الآسيوية للقيود المرتبطة بفيروس كورونا، وأبدت تفاؤلا بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في عام 2023.

وأوضحت "أوبك" في تقرير شهري، أن الطلب العالمي في 2023، سيرتفع بمقدار 2.22 مليون برميل يوميا أو 2.2 بالمائة، دون تغير في توقعات الشهر الماضي التي أنهت سلسلة من التوقعات بالانخفاض.

الكرملين: نراقب الوضع المرتبط بانخفاض أسعار النفط الروسي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الحكومة تراقب عن كثب الوضع المرتبط بانخفاض أسعار النفط الروسي.

جاءت تصريحات "بيسكوف"، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قلقا من بيع النفط الروسي الأسبوع الماضي بنصف سعر خام برنت، وعما إذا كان ذلك سيؤثر على الميزانية الروسية.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية فى تصريحاته: "حكومتنا، وفي المرتبة الأولى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، تراقب هذا الوضع بعناية شديدة بالطبع، هناك حاجة إلى الكثير من الاهتمام والإجراءات الدقيقة للغاية من قبل الإدارات المعنية لدينا من أجل عدم الإضرار بقطاع الطاقة لدينا"، وفقا لوكالة «نوفوستى» الروسية.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع في وقت سابق مرسوما حول اتخاذ إجراءات كرد على تطبيق سقف على سعر البرميل الروسي.

الكرملين ينفى إجراء محادثات بين روسيا والولايات المتحدة

كما نفى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، في وقت سابق، الأنباء التى ترددت حول محادثات مرتقبة بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، وممثل للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «بيسكوف»، في تصريحات صحفية، إن المزاعم بشأن زيارة محتملة لدميتري مدفيديف إلى تركيا، لإجراء مفاوضات مع أحد ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية مزيفة، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستى».