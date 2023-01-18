الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بسرقة إطارات السيارات فى دمياط

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، من ضبط صاحب ورشة وراء سرقة إطارات السيارات في دمياط. 

تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة 2 إطار سيارة "جنط" من سيارته أثناء توقفها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة صاحب ورشة دهان سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميله"سئ النية" مقيم بمحافظة الدقهلية أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دمياط صاحب ورشة سرقة إطارات السيارات

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