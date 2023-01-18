الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: تسليم أولى دفعات شهادة «قياس مستوى المهارة المميكنة» بالبحر الأحمر

جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر أول دفعة من شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة المميكنة للشباب والتى يتم طباعتها بوحدة الطباعة بمقر ديوان عام الوزارة من خلال الادارة المركزية للتدريب المهني بعدما افتتحها وزير القوى العاملة حسن شحاتة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة وحوكمة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات تطوير  منظومة عمل قياس مستوى المهارة الحالية و ذلك تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات على العامل و سرعة الحصول على الخدمة.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في تقريره الذى تلقته الوزارة أن الشهادة المميكنة تضمن لأصحاب الأعمال كفاءة ومهارة العامل و تحمى المستهلكين من التعامل مع مهنيين دون الكفاءة المطلوبة ، وتتم طباعة شهادات قياس مستوى المهارة بالوحدة الموجودة بمقر ديوان عام الوزارة طبقاً لتوجيهات وزير القوى العاملة فى هذا الشأن وتسهيلاً على المواطنين وحمايتهم.

وأضاف أن شكل شهادة قياس مستوى المهارة و ترخيص مزاولة الحرفة قد تغير من الشكل التقليدي الورقى  المكتوبة بخط اليد بدون أى علامات تأمينية ، لتصبح  مطبوعة بعلامات مائية وذلك لحوكمة تلك الخدمة ، وللحد من أى طرق لتزويرها.

وكان قد أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة حرصه على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، في أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة، مؤكدًا وضع كل إمكانيات الوزارة للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كل الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة.

جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات
جانب من تسليم الكارنيهات
القوى العاملة كارنيه مزاولة الحرفة المميكنة وزير القوى العاملة حسن شحاتة خطة الدولة للتحول الرقمي الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

بيراميدز يحسم مصير صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

رئيس «مياه القناة» يفاجئ عددًا من المحطات لمتابعة سير وانتظام العمل

سائق يدهس شابًا أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

بالأسماء.. إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

تعذر وصول 7 متهمين بالتسبب في «وفاة صيدلي حلوان» لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى