القوى العاملة: تسليم أولى دفعات شهادة «قياس مستوى المهارة المميكنة» بالبحر الأحمر

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر أول دفعة من شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة المميكنة للشباب والتى يتم طباعتها بوحدة الطباعة بمقر ديوان عام الوزارة من خلال الادارة المركزية للتدريب المهني بعدما افتتحها وزير القوى العاملة حسن شحاتة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة وحوكمة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات تطوير منظومة عمل قياس مستوى المهارة الحالية و ذلك تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات على العامل و سرعة الحصول على الخدمة.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في تقريره الذى تلقته الوزارة أن الشهادة المميكنة تضمن لأصحاب الأعمال كفاءة ومهارة العامل و تحمى المستهلكين من التعامل مع مهنيين دون الكفاءة المطلوبة ، وتتم طباعة شهادات قياس مستوى المهارة بالوحدة الموجودة بمقر ديوان عام الوزارة طبقاً لتوجيهات وزير القوى العاملة فى هذا الشأن وتسهيلاً على المواطنين وحمايتهم.

وأضاف أن شكل شهادة قياس مستوى المهارة و ترخيص مزاولة الحرفة قد تغير من الشكل التقليدي الورقى المكتوبة بخط اليد بدون أى علامات تأمينية ، لتصبح مطبوعة بعلامات مائية وذلك لحوكمة تلك الخدمة ، وللحد من أى طرق لتزويرها.

وكان قد أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة حرصه على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، في أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة، مؤكدًا وضع كل إمكانيات الوزارة للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كل الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة.

جانب من تسليم الكارنيهات

جانب من تسليم الكارنيهات

جانب من تسليم الكارنيهات

جانب من تسليم الكارنيهات