الأقصر وجنوب سيناء تشاركان بمعرض «الفيتور» السياحى بإسبانيا

تشارك محافظة جنوب سيناء فى معرض السياحة الدولي «الفيتور» المنعقد فى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث وصل إلى إسبانيا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على رأس وفد من المتخصصين وأصحاب الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف الترويج لمحافظة جنوب سيناء كإحدى أهم المدن الشاطئية في مصر من خلال المشاركة في ثالث أكبر بورصة سياحية فى العالم بعد بورصتى لندن وبرلين، ومن المقرر أن يفتتح ملك إسبانيا فيليب السادس اليوم الأربعاء فعاليات الدورة ٤٣ من المعرض، والتى تبدأ اليوم وتستمر ٥ أيام بمشاركة ٨٥٠٠ شركة سياحة من ١٣١ دولة.

كما تشارك أيضًا لجنة السياحة الثقافية بالأقصر بمعرض السياحة الدولي «الفيتور» المنعقد فى العاصمة الإسبانية مدريد، والذى يعد ثالث أكبر بورصة سياحية فى العالم بعد بورصتى لندن وبرلين، ومن المقرر أن يفتتح ملك إسبانيا فيليب السادس فعاليات الدورة ٤٣ من المعرض، والتى تبدأ اليوم وتستمر ٥ أيام بمشاركة ٨٥٠٠ شركة سياحة من ١٣١ دولة.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الجناح المصرى المشارك في بورصة الفيتور السياحية يجمع عددًا كبيرًا من خبراء السياحة وأصحاب الشركات السياحية ومديرى وأصحاب الفنادق بهدف الترويج للمقصد السياحى خلال فعاليات المعرض الذي تشارك به دول أمريكا اللاتينية، خاصة بعد تعافي حركة السياحة الثقافية من السوقث الإسباني وأمريكا اللاتينية خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحت هذه السوق تحتل المركز الأول في السياحة الوافدة للأقصر بعد أزمة جائحة كورونا، حيث أصبح يستقبل مطار الأقصر الدولي ما يقرب من ١٢ رحلة طيران مباشرة من إسبانيا للأقصر أسبوعيًا.