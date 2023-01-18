الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى ابنة رشوان توفيق بسبب قسمة شاليهات رأس سدر

رشوان توفيق
رشوان توفيق

تنظر الدائرة العاشرة مدني استئناف عالي جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر لوالدها برفض الدعوى التى طالبت فيها ببطلان قسمة شاليهات رأس سدر.

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من مورثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل. ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال. 

أبنة رشوان توفيق استئناف عالي جنوب القاهرة الدائرة العاشرة مدنى

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