الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تقرير أمريكى: مخاوف الركود تجتاح كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم

التكنولوجيا
التكنولوجيا

قال موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، إن مخاوف الركود تجتاح كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، وتسريح أكثر من 1600 عامل تقني يوميًا في المتوسط ​​في عام 2023، ووصفت القادم بالأسوأ.

وذكر التقرير، أن 91 شركة تقنية على مستوى العالم قد قامت بالفعل بتسريح 24151 عاملاً بعد 15 يومًا فقط من عام 2023، وفقًا للبيانات التي جمعتها، حيث يمثل هذا بالفعل حوالي 15% من 154256 عاملاً تم تسريحهم من قبل أكثر من ألف شركة تكنولوجيا في عام 2022.

وقالت المجلة في تقريرها، أن قائمة تسريح العاملين في Amazon و Meta و Salesforce التي تضم حوالي 18000 و 11000 و 8000 موظف تم تسريحهم ، على التوالي ، بين نوفمبر 2022 ويناير 2023.

وأفادت الصحيفة سامانثا ديلويا من موقع “بيزنس انسايدر” أن عمليات التسريح في أمازون أثرت بشكل أساسي على أولئك الذين يشغلون مناصب مؤسسية ، بما في ذلك تلك الموجودة في أعمال الأجهزة والكتب وقسم الموارد البشرية في الشركة. 

جاءت سلسلة عمليات التسريح - التي بدأت العام الماضي - بعد توظيف شركات التكنولوجيا وتوسعتها بقوة خلال الوباء. لكنهم بدأوا في تسريح العمال على نطاق واسع في أواخر عام 2022 ، مع ضعف الأرباح في جميع المجالات وسط مخاوف من ركود وشيك، وامتد هذا أيضًا إلى عام 2023.

أعلنت Amazon و Salesforce في الأسبوع الأول من العام عن قيامهما بشكل جماعي بإلغاء أكثر من 25000 وظيفة، ومن بين شركات التكنولوجيا الأخرى التي خفضت عدد الموظفين شركة الإعلام Vimeo وشركة برمجيات سلسلة التوريد Flexport.

ولا يقتصر الأمر على قطاع التكنولوجيا فقط من تسريح الموظفين.

في الأسبوع الماضي ، بدأ بنك جولدمان ساكس العملاق المصرفي في تسريح 3000 موظف على مستوى العالم مع تباطؤ إبرام الصفقات، وتقوم شركة BlackRock ، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم ، بتقليص ما يصل إلى 500 وظيفة لأول مرة منذ أربع سنوات

Amazon Meta expo التكنولوجيا الموارد البشرية بنك جولدمان ساكس بيزنس انسايدر

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وائل لطفي

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