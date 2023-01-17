الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يلتقى نظيرته الإسبانية فى مدريد لبحث سبل التعاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استهل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاته الرسمية، بلقاء Rosana Morillo وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة، فور وصوله اليوم، للعاصمة الإسبانية مدريد؛ للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في دورته الـ ٤٣، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير يوسف مكاوي سفير مصر بإسبانيا، يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفي مستهل اللقاء، حرص الوزير على تقديم التهنئة  Rosana Morillo على توليها مهام منصبها كوزيرة دولة للسياحة بإسبانيا، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها.

وقد تناول اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال السياحة حيث تم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية لتوقيعها، بالإضافة إلى بحث تبادل الخبرات لاسيما في مجال تحسين البيئة الرقابية والتي هي أحد أهداف استراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر التي سوف تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير عن تمنياته بنجاح المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 ، والذي يمتد خلال الفترة ما بين ١٨ و ٢٢ يناير الجاري، كما وجه الدعوة  Rosana Morillo لزيارة مصر لاستكمال المناقشات لتفعيل آليات التعاون بين الوزارتين، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقاصد السياحية المصرية.

كما حضر وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي نظمته منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وزير السياحة والآثار FITUR وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا مدريد سفير مصر بإسبانيا مجال السياحة

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