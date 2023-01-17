أستاذ تمويل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعني تقليل الفاتورة الاستيرادية لأي مجتمع

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد نظيرتها الكبيرة في التشغيل وتحقيق النجاح.

وأكد إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاعة عبر فضائية "إي تي سي"، أن المشروعات الكبرى لا يمكن أن تبدأ دون الصغيرة والمتوسطة، إذ تحصل منها على احتياجاتها الأساسي، لذا لا يجب التهاون مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإطلاق، لأنها في الكثير من الدول تمثل عماد الاقتصاد لديهم.

وتابع: "يجب أن يكون هناك تكامل بين الجانبين، وأن تحقق الحكومة هذا الأمر على أرض الواقع، بألا يجرى إنشاء مجمعات صناعية إلا حول المشروعات الكبرى"، مشددًا على أن الدولة تضطلع بمجهود كبير في أكثر من ناحية مثل إنشاء المجمعات الصناعية في معظم محافظات مصر.

وأضاف في حديثه، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني زيادة الإنتاج ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي، ليس فقط ذلك بل تقوم هذه المشروعات بتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة ومن ثم توفير العملة الأجنبية في خزانة الدولة.