الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ تمويل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعني تقليل الفاتورة الاستيرادية لأي مجتمع

الفاتورة الاستيرادية
الفاتورة الاستيرادية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد نظيرتها الكبيرة في التشغيل وتحقيق النجاح.

وأكد إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاعة عبر فضائية "إي تي سي"، أن المشروعات الكبرى لا يمكن أن تبدأ دون الصغيرة والمتوسطة، إذ تحصل منها على احتياجاتها الأساسي، لذا لا يجب التهاون مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإطلاق، لأنها في الكثير من الدول تمثل عماد الاقتصاد لديهم.

وتابع: "يجب أن يكون هناك تكامل بين الجانبين، وأن تحقق الحكومة هذا الأمر على أرض الواقع، بألا يجرى إنشاء مجمعات صناعية إلا حول المشروعات الكبرى"، مشددًا على أن الدولة تضطلع بمجهود كبير في أكثر من ناحية مثل إنشاء المجمعات الصناعية في معظم محافظات مصر.

وأضاف في حديثه، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني زيادة الإنتاج ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي، ليس فقط ذلك بل تقوم هذه المشروعات بتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة ومن ثم توفير العملة الأجنبية في خزانة الدولة.

هشام ابراهيم أستاذ تمويل تمويل المشروعات الصغيرة اي تي سي مصر جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

«ملوخية ومحشي».. شباب بورسعيد يطلق مبادرة لإطعام طاقم سفينة «لوجوس هوب» طعام مصري

التحفظ على ملح فاسد قبل ترويجه فى الإسكندرية

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة التقييم والمتابعة لمرض الدرن في السويس

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

مكافحة الإدمان: مخدر الحشيش الأكثر انتشارًا بين موظفى الدولة وفصل 1000 منهم

متحف رموز الفن المصرى.. ذاكرة مصر الحلوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

د.كريمة الحفناوى

المصلحة الفضلى للأطفال فى العاشر من يناير 2023

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى