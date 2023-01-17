توقيع اتفاقيات وإعلان مؤشرات إيجابية.. حصاد نشاط «التخطيط» خلال 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، نشاط مكثف على مدار اليوم الثلاثاء، ما بين اجتماعات وقرارات نستعرض أبرزها فى هذا التقرير.

وقّع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، بشأن التعاون في مجالات التنمية المستدامة.

https://www.dostor.org/4285536

يقف الاقتصاد المصرى على أعتاب انفراجة جديدة على خلفية ما رصده القطاع المصرفى الوطنى من زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، حيث تجلت ملامح الانفراجة المرتقبة فى إعلان البنك المركزى المصرى، مؤخرًا عن ضخ ما يقارب مليار دولار من استثمارات أجنبية بالسوق المصرى مرة أخرى، فى غضون أقل من أسبوع، فى استجابة سريعة لإصلاحات مالية ونقدية.

https://www.dostor.org/4285864

أعدت الحكومة خطة عاجلة للسيطرة على أزمة النقد الأجنبى فى مشروع موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وسياسة تحرير سعر الصرف، وتيسير التعامل بالنقد الأجنبى، وبما يراعى السياسات التى تُقرَّر من السلطات المختصة فى ضوء المتغيرات التجارية والاقتصادية والتعامل بالنقد الأجنبى.

https://www.dostor.org/4285971

عادت حركة التجارة بين مصر وروسيا إلى طبيعتها تدريجيًا على مدار الأشهر الماضية، بعد أن تأثرت سلبًا بتبعات الحرب فى أوكرانيا مطلع عام 2022، إذ تعد الجمهورية الروسية شريكا استراتيجيا لمصر فى العديد من مجالات التعاون والمصالح الاقتصادية المتبادلة.

https://www.dostor.org/4285768

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة معدلات الأداء والمقررات الوظيفية لعدد 125وحدة بالجهاز الإدارى للدولة، خلال الربع الأخير من العام الماضى 2022، منهم 22 جهة خلال شهر ديسمبر و62 جهة خلال شهر نوفمبر و41 جهة خلال شهر أكتوبر من عام 2022.

https://www.dostor.org/4285741