لأصحاب الخبرات.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للشباب

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات القطاع الخاص.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مسئول تسويق marketing، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من سنتين، وحتى 5 سنوات، وأن يجيد العمل على برامج الأوفيس، ويكون لديه إجادة للغة الإنجليزية تحدث وكتابة، وأيكون لديه أيضا خبرة في السوشيال ميديا والتعامل مع الإيميلات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة بكورنيش النيل، برج الغاز، الدور التاسع، على أن تتم المقابلات الشخصية بمقر الشركة من الخميس المقبل وحتى الإثنين، الساعة 12 ظهرا.

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة في بيانٍ لها أمس الإثنين، عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان.

وفي التخصصات الآتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، ورسام فني، وأخصائي موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومندوبين مبيعات، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.