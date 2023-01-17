طبيب الإسماعيلى يكشف موقف جناح الفريق من اللحاق بمواجهة الطلائع

كشف مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، عن موقف محمود الشبراوي صانع الألعاب، من اللحاق بمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

وقال الباز في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي:"اللاعب يعاني من إلتهابات في الحوض وأسفل عضلات البطن".

وأضاف:" الشبراوي تم استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، بسبب تلك الإصابة، الجهاز الفني يرفض تمامًا الاعتماد على أي لاعب غير جاهز".

وأكمل طبيب الدراويش:" نرفض المجازفة حتى لا تتفاقم الإصابة، وبالتالي تزيد مدة غيابه عن الفريق في الوقت الذي نحتاج فيه للجميع".

موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش، مساء غد الأربعاء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز (نسخة 2022-2023).

ومن جانب آخر، تحدث أشرف خضر، المدرب العام للدراويش، عن مواجهة طلائع الجيش، قائلا:" هناك حالة تركيز من الجميع لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا".

وأضاف:" لا تنازل عن تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد، حرصنا خلال الفترة الماضية على عقد جلسات مستمرة مع اللاعبين بغرض تحفيزهم وإبعادهم عن أمور آخرى تدور بعد رحيل مجلس الإدارة السابق".

وأكمل مدرب الدراويش:" الجهاز الفني للفريق يتابع جميع اللاعبين جيدا، لاختيار الأصلح والأجدر فنيا الذي سيتم الاعتماد عليه الفترة المقبلة".

وأردف:" ضيق الوقت بين اللقاءات، يسهم في صعوبة تنفيذ كافة المتطلبات الفنية، إلا أن هناك إصرارا على تعديل مسيرة الفريق اعتباراً من لقاء الغد".

وأتم تصريحاته:" طلائع الجيش فريق مميز جدًا ويضم لاعبين مميزين أيضا، لكن نتطلع لمعرفة طريق الفوز لإسعاد جماهيرنا التي لا تكل أو تمل في تقديم المؤازرة المطلوبة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط من فوز يتيم و4 تعادلات و8 هزائم، كان آخرها السقوط أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية بنتيجة 3-1، في عقر دره.