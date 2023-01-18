الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-1-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

مع الدخول في فصل الشتاء وموجة الصقيع التي تشهدها البلاد خاصة مع دخول الشهر القبطي طوبة والمعروف عنه قسوة برودته يكثر البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي كي يستعد المواطنين بشكل جيد عند الخروج من المنزل.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-1-2023

نعرض لكم في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-1-2023 وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن تكون كثافة الشبورة المائية على أغلب محافظات الجمهورية، على أن يكون موعد تكونها، في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 8 صباحًا، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية.

وتكون حالة الطقس الأربعاء تسوده أجواء باردة في الصباح الباكر وأجواء معتدلة مع تقدم ساعات النهار، لكن مع غياب آشعة الشمس تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-1-2023 
 

القاهرة  21   11
العاصمة الإدارية 20  11
6 أكتوبر   20  10
بنها  21  11
دمنهور  20  11
وادي النطرون 21  10
كفر الشيخ 20  11
المنصورة  20  11
الزقازيق 21  11
شبين الكوم  21  11
طنطا 20  11
دمياط 20  12
بورسعيد 20  11
الإسماعيلية  22  9
السويس 21  10
العريش  20  10
رفح 20  11
رأس سدر  22  9 
سانت كاترين  14  1
الطور 24  9
طابا 21  11
شرم الشيخ  24  13
الاسكندرية 21  11
العلمين الجديدة  21  11
مطروح  19  10
السلوم  19  8
سيوة 19  6
رأس غارب21  12
الغردقة 23  12
سفاجا 23  13
مرسی علم  24  14
شلاتين  24  14
حلايب  23  15
أبورماد 22  14
رأس حدربة  23 13
الفيوم 21  9
بني سويف 21  9
المنيا  21  6
أسيوط 33  5
سوهاج  23  6
قنا  23  7
الأقصر  24  8
أسوان 24  9
الوادي الجديد  23   5
أبوسمبل  23   10

الطقس هيئة الأرصاد الجوية الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء درجات الحرارة

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