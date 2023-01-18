مع الدخول في فصل الشتاء وموجة الصقيع التي تشهدها البلاد خاصة مع دخول الشهر القبطي طوبة والمعروف عنه قسوة برودته يكثر البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي كي يستعد المواطنين بشكل جيد عند الخروج من المنزل.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-1-2023

نعرض لكم في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-1-2023 وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن تكون كثافة الشبورة المائية على أغلب محافظات الجمهورية، على أن يكون موعد تكونها، في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 8 صباحًا، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية.

وتكون حالة الطقس الأربعاء تسوده أجواء باردة في الصباح الباكر وأجواء معتدلة مع تقدم ساعات النهار، لكن مع غياب آشعة الشمس تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-1-2023



القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 20 10

بنها 21 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 11

الإسماعيلية 22 9

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 20 11

رأس سدر 22 9

سانت كاترين 14 1

الطور 24 9

طابا 21 11

شرم الشيخ 24 13

الاسكندرية 21 11

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 19 10

السلوم 19 8

سيوة 19 6

رأس غارب21 12

الغردقة 23 12

سفاجا 23 13

مرسی علم 24 14

شلاتين 24 14

حلايب 23 15

أبورماد 22 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 21 9

بني سويف 21 9

المنيا 21 6

أسيوط 33 5

سوهاج 23 6

قنا 23 7

الأقصر 24 8

أسوان 24 9

الوادي الجديد 23 5

أبوسمبل 23 10