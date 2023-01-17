الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وسام النيل وميداليات.. أبرز مقتنيات خبيئة «كارل جربر» أشهر قناصل السويد بالإسكندرية

مقتنيات كارل ويلهلم
مقتنيات كارل ويلهلم فون برجر بمتحف الإسكندرية القومي

مقتنيات شخصية وأوسمة ملكية، وأسرار كثيرة تضمنتها مجموعة «كارل فون برجر» الدبلوماسي ورجل الأعمال السويدي، والتي عثر عليها مخبئة بداخل منزله، وذلك بعد وفاته بما يقرب من 60 عامًا، تبرز محطات فارقة في حياة القنصل الأشهر لدولة السويد بمحافظة الإسكندرية.

بعد أكثر من 4 سنوات من العثور على خبيئة «كارل فيلهلم فون جربر»، تم عرض عدد من المقتنيات الهامة بمتحف الإسكندرية القومي، في معرض حضره السفير السويدي لدى مصر، وعدد من قناصل الدول والشخصيات السكندرية.

وترصد «الدستور» خلال السطور التالية قصة خبيئة«كارل فيلهلم فون جربر» وما تحويه من مقتنيات.

received_541903014540344

قصة الخبيئة

يقول الدكتور إسلام عاصم، المؤرخ لقصة الخبيئة والقائم على إيصالها لمتحف الإسكندرية القومي، إنه تم العثور على الخبيئة في عام 2018، من خلال إدارة المعهد السويدي، حيث كانت مخبئة داخل دروب المبني الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1925 على يد كارل جربر القنصل السويدي بالإسكندرية حينها.

وأوضح أنه تم التواصل معه حينها من إدارة المعهد السويدي بالإسكندرية، بصفته أول باحث يتناول تاريخ شخصية «كارل فون جربر» للاطلاع على المقتنيات المكتشفة، والتي هي مجموعة متنوعة من الآثار تعود لفترات زمنية متباعدة، وتضم مجموعة من النياشين والأوسمة والمقتنيات الشخصية.

وأكد «عاصم» أنه تبنى العمل على إيصال تلك المجموعة الأثرية الهامة للجهات الرسمية بمساعدة السلطات المصرية حتى تسلمتها وزارة الآثار وبالتنسيق مع الخارجية السويدية حتى أصبحت مجموعة «كارل جربر» بداخل متحف الإسكندرية القومي.

received_500416768828581


مذكرات «كارل فون جربر»

وأوضح الدكتور إسلام عاصم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن من بين مقتنيات «كارل فون جربر» أوراقه الخاصة ومذكراته المكتوبة بخط يديه والتي تسلمتها الخارجية السويدية، مشيرًا إلى أنه حصل على نسخة منها، والتي من المقرر العمل على ترجمتها من اللغة السويدية للكشف عن ما كان يوثقه «جربر» في يومياته والتي من المتوقع أن تحوي كثير من أسرار تلك الشخصية المؤثرة في الإسكندرية.

received_1597223614034133

صور ومقتنيات شخصية

يضم معرض مقتنيات «كارل فون جربر» بمتحف الإسكندرية القومي جواز سفر مصري من العصر الملكي، وتذكرة مرور، بحث تاريخي قام به «جربر» عن أحد الرحالة إلى الإسكندرية، وصور شخصية ولوحة تعود للعصر الملكي برقم 264 وهو رقم مصنع الأخشاب الذي يملكه فون جربر وكان يقع في شارع المكس.

received_3248767662052649

وسام الملك فواد وميداليات

كما يتضمن المعرض وسام النيل على شكل نجمة خماسية من الملك فؤاد الأول، وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر، دبوس تذكاري بمناسبة زفاف الملك فاروق، وسام مرقس الرسول من البطريركية الأرثوذوكسية اليونانية، ميداليتان من البطريركية الأرثوذوكسية اليونانية، ميداليتان لسباق الخيل في الإسكندرية، وبعض الوثائق الخاصة ب« جربر».

received_866226417992462


الشخصيات السكندرية المؤثرة

ونادى «عاصم» بتخصيص قاعة لأعلام مدينة الإسكندرية في عصرها الذهبي في القرن 19 وحتى منتصف القرن 20، سواء مصريون أو أجانب، من الشخصيات الهامة الذين أثروا في تاريخ مدينة الإسكندرية، ولهم مقتنيات، ليتم عرضها في المتحف القومي، مثل: «كارل فون جربر، فيلبو بيني، واسعد باسيلي، الأمير عمر طوسون، والمهندسين الأجانب مؤسسين أهم المباني بالإسكندرية، وغيرهم» حيث يكون للمتحف دوره في التعرف على تلك الشخصيات السكندرية.

received_716258383450704

وذكر متحف الإسكندرية القومي ، أن الخبيئة التي تم العثور عليها في دروب منزل «كارل فيلهلم فون جربر»،  تكون من جزئين: أحدهما عبارة عن صندوق مغلق به لقى أثرية من شقف ومسارج وزجاج وعملات نادرة ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني خلال الفترة ما بين القرنين الثالث قبل الميلاد والسابع بعد الميلاد، والجزء الآخر عبارة عن مجموعة نادرة من النياشين والأوسمة والميداليات تعود إلى أسرة محمد علي باشا، الذي عاصره وقام بجمعها خلال فترة إقامته في الإسكندرية خاصة أنه كان رئيسا لجمعية الآثار بالإسكندرية في ذلك الوقت بجانب عمله الدبلوماسي، وقد تم إيداع تلك الخبيئة داخل مخزن متحف الإسكندرية القومي.

مقتنيات شخصية كارل فون برجر وسام النيل الشخصيات السكندرية متحف الاسكندرية القومى

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

غدا.. الحكم على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات مالية في الزاوية

إصابة مواطن في مشاجرة بآلة حادة بقرية الزاوية بالفيوم

مصر تتأهل للدور الثانى فى كأس العالم لكرة اليد بعد اكتساح أمريكا

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

«الصحة العالمية» تقرر تدشين مجلسًا لتسريع إنتاج اللقاحات

وزير التجارة: تواصل دائم مع جمعيات ودوائر الأعمال لتنمية الصناعة والتصدير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

د.كريمة الحفناوى

المصلحة الفضلى للأطفال فى العاشر من يناير 2023

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى