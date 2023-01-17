«المصريين»: الحوار الوطنى يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الإصلاح الاقتصادى الشامل

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، إن تدشين الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس السيسي جاءت في التوقيت المناسب في مرحلة فارقة من تاريخ البلاد، لما يُنتظر منه من تقديم أفكار على كافة المحاور، موضحا أن هذا الحوار سيتيح الفرصة أمام جميع الأحزاب؛ للمشاركة في تقديم رؤية توافقية للوصول إلى حلول ناجحة للمشكلات التي تواجه الوطن عبر تضافر جهود جميع أبنائه، وسيفتح الباب أمام كافة فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالأفكار والرؤى المختلفة لتقديم حلول لكافة مشكلات المجتمع.

وأضاف "أبوالعطا"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن جميع المؤشرات تؤكد أن الحوار الوطني سيحدث بدوره نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، وأننا سنشهد حوارا مثمرا قائما على لوائح وقواعد تنظيمية تضمن سير عمله بنجاح، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع، بما فيها المؤيدين والمعارضين، الأمر الذي يعطي للحوار مصداقية لدى الرأي العام.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني سيحقق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي يحرص الرئيس السيسي على تحقيقه منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج مزيدًا من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثر بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الحوار الوطني سيمد جسور التواصل وفتح آفاق المشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مثمنا حالة التناغم والتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة وشتى القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار في تلك المرحلة من عمر الوطن.

ونوه بأن الحوار الوطني هدفه الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للرئيس السيسي الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي، بما يخدم صالح المواطن المصري والدولة المصرية.