الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالفيوم

بالأسماء: إصابة شخصين
بالأسماء: إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكي وم بالفيوم

أصيب مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق أسيوط الغربي، بعد بنزينة النيل، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


كان طريق أسيوط الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل باتجاه طريق أسيوط الغربي، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة كلا من "أحمد ح -18سنة" مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيسر، وشخص آخر يبلغ من العمر 28 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس وجرح بالقدم اليسرى، وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

اصابة شخصين حادث تصادم سيارة ملاكي الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. «الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة بين قيادات وزارة البترول

مصادر بـ«إيجاس» تكشف نصيب مصر من كشف الغاز الجديد بالبحر المتوسط

استمرار حبس «دجال العطارين» 15 يومًا لاتهامه بالشعوذة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

«أسيوط الجديدة» تُعلن تفاصيل بيع 14 محلًا و5 وحدات تجارية بالمزاد العلني

الزمالك يجتمع مع مُلاك بيراميدز فى القاهرة لحسم صفقة عبدالله السعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى