بالأسماء.. إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالفيوم

أصيب مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق أسيوط الغربي، بعد بنزينة النيل، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان طريق أسيوط الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل باتجاه طريق أسيوط الغربي، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة كلا من "أحمد ح -18سنة" مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيسر، وشخص آخر يبلغ من العمر 28 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس وجرح بالقدم اليسرى، وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

